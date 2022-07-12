Politika

Irak ordusundan Kerkük’te Kürt çiftçilere baskı

Kerkük’ün Pelkane köyünde Kürt çiftçilerin tarlalarını sürmeleri askerlerce engelleniyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Pelkane köyü Kürt çiftçiler Kerkük Araplaştırma

ERBİL (K24)

Irak Ordusu 8. Tümen Komutanlığı’ndan bir rütbelinin Kerkük'ün Sergeran ilçesine bağlı Pelkane köyüne askeri güçlerle giderek köydeki Kürt çiftçilere tarlalarını artık sürmemeleri uyarısında bulunduğu öğrenildi.

K24’e konuşan Sergeran çiftçilerin temsilcisi Mihemed İsmail, Irak Ordusu 8. Tümen Komutanlığı’ndan bir yetkilinin askeri birliklerle Pelkane köyüne gelerek, "Araplaştırma mühendisi" olarak bilinen Arap şeyhi Ali Ewas'ın evini ziyaret ettiğini söyledi.

İsmail, Iraklı komutanın, Kürt çiftçilere tarımı yasakladığını, bu sabah Kürt ailelerine yönelik bir nüfus sayımı gerçekleştirdiğini, amacının da köyün Araplaştırılması sürecini sürdürmek ve yeni Arapları köye yerleştirmek olduğunu belirtti. 

Iraklı komutanın Kürtlerin köyünü terk edene kadar köylülere baskı uygulamaya kararlı olduğu belirtiliyor.

Sergeran bölgesi çiftçilerinin temsilcisi, Kürt siyasi yönetiminden Araplaştırma girişimine izin vermemesini ve bölgedeki çiftçilerin sorunlarının çözülmesini istedi.

Sergeran bölgesindeki Kürt toprakları sorunu, yıkılan Baas rejiminin dönemine kadar uzanmıyor. 1987'de Baas rejimi, Kerkük'ün Araplaştırılmasının bir parçası olarak Kürtleri köylerinden çıkardı, orta ve güney Irak'tan getirdiği Arapları Kürt topraklarına yerleştirdi. 

16 Ekim olaylarından sonra ise Kerkük’ün atanmış Valisi Rakan Cuburi, Kürtlere ait toprakları yeniden Araplar arasında paylaştırmak istiyor.

Sergeran ilçesine bağlı 42 köyden 40’ı Araplaştırma tehdidiyle karşı karşıya. Kürt çiftçiler, ilk köy olan Pelkane'ye Arapların yerleştirilmesi durumunda, Araplaştırma sürecinin devam edeceğini ve diğer köylerin de işgal edileceğini söylüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv