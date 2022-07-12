Irak ordusundan Kerkük’te Kürt çiftçilere baskı

ERBİL (K24)

Irak Ordusu 8. Tümen Komutanlığı’ndan bir rütbelinin Kerkük'ün Sergeran ilçesine bağlı Pelkane köyüne askeri güçlerle giderek köydeki Kürt çiftçilere tarlalarını artık sürmemeleri uyarısında bulunduğu öğrenildi.

K24’e konuşan Sergeran çiftçilerin temsilcisi Mihemed İsmail, Irak Ordusu 8. Tümen Komutanlığı’ndan bir yetkilinin askeri birliklerle Pelkane köyüne gelerek, "Araplaştırma mühendisi" olarak bilinen Arap şeyhi Ali Ewas'ın evini ziyaret ettiğini söyledi.

İsmail, Iraklı komutanın, Kürt çiftçilere tarımı yasakladığını, bu sabah Kürt ailelerine yönelik bir nüfus sayımı gerçekleştirdiğini, amacının da köyün Araplaştırılması sürecini sürdürmek ve yeni Arapları köye yerleştirmek olduğunu belirtti.

Iraklı komutanın Kürtlerin köyünü terk edene kadar köylülere baskı uygulamaya kararlı olduğu belirtiliyor.

Sergeran bölgesi çiftçilerinin temsilcisi, Kürt siyasi yönetiminden Araplaştırma girişimine izin vermemesini ve bölgedeki çiftçilerin sorunlarının çözülmesini istedi.

Sergeran bölgesindeki Kürt toprakları sorunu, yıkılan Baas rejiminin dönemine kadar uzanmıyor. 1987'de Baas rejimi, Kerkük'ün Araplaştırılmasının bir parçası olarak Kürtleri köylerinden çıkardı, orta ve güney Irak'tan getirdiği Arapları Kürt topraklarına yerleştirdi.

16 Ekim olaylarından sonra ise Kerkük’ün atanmış Valisi Rakan Cuburi, Kürtlere ait toprakları yeniden Araplar arasında paylaştırmak istiyor.

Sergeran ilçesine bağlı 42 köyden 40’ı Araplaştırma tehdidiyle karşı karşıya. Kürt çiftçiler, ilk köy olan Pelkane'ye Arapların yerleştirilmesi durumunda, Araplaştırma sürecinin devam edeceğini ve diğer köylerin de işgal edileceğini söylüyor.