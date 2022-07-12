Malatya'da otomobil şarampole düştü: Aynı aileden 3 ölü, 2 yaralı

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Muhammed Enes Korkmaz'ın (19) kullandığı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolu Develi Mahallesi yakınlarında yön tabelasına çarparak şarampole düştü.

Sürücü ile araçta bulunan Fatma Korkmaz (82) olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Korkmaz (50), Raziye Korkmaz (54) ve Selen Bozkuş (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Raziye Korkmaz da kurtarılamadı.

Bu arada, araçtakilerin Akçadağ ilçesindeki bir cenaze törenine katılmak üzere Ankara'dan yıla çıktıkları öğrenildi. (Kaynak: AA)