Yaşam

Malatya'da otomobil şarampole düştü: Aynı aileden 3 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yön tabelasına çarparak şarampole düşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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HABER MERKEZİ

Muhammed Enes Korkmaz'ın (19) kullandığı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolu Develi Mahallesi yakınlarında yön tabelasına çarparak şarampole düştü.

Sürücü ile araçta bulunan Fatma Korkmaz (82) olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Korkmaz (50), Raziye Korkmaz (54) ve Selen Bozkuş (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Raziye Korkmaz da kurtarılamadı.

Bu arada, araçtakilerin Akçadağ ilçesindeki bir cenaze törenine katılmak üzere Ankara'dan yıla çıktıkları öğrenildi. (Kaynak: AA)

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