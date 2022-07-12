CENTCOM bildirdi: Afrin'deki operasyonda DAİŞ lideri öldürüldü

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CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Afrin’e bağlı Cinderes kasabası yakınlarında DAİŞ’in iki üst düzey liderine saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Saldırıda DAİŞ’in ilk beş liderinden biri olan ve DAİŞ’in Suriye'deki lideri Maher al-Agal öldürüldü. Maher ile yakından ilişkili üst düzey bir DAİŞ lideri de saldırı sırasında ağır yaralandı. Başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bu operasyona kapsamlı bir planlama yapıldı. İlk inceleme, sivil kayıplar olmadığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, "Bu saldırı, CENTCOM'un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve DAİŞ’in kalıcı yenilgisini teyit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Buccino, "CENTCOM bölgede yeterli ve sürdürülebilir bir varlık muhafaza ediyor ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymaya devam edecek" ifadelerini kullandı.