WHO: Coronavirüs salgını bitmekten çok uzak

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri, yeni tip coronavirüs salgınının bitmekten çok uzak bir durumda olduğunu duyurdu.

WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği bir basın toplantısında, coronavirüs salgınındaki mevcut duruma dair değerlendirmeler yaptı.

Yeni dalgaların salgının 'bitmekten çok uzak olduğunu' kanıtladığını vurgulayan Ghebreyesus, "Virüsün yeni dalgaları, Covid-19'un sona ermeye yakın olmadığını bir kez daha gösteriyor. Virüs bizi sıkıştırırken, biz de onu geri itmeliyiz" ifadelerini kullandı.