Biden’dan öldürülen DAİŞ liderine ilişkin açıklama

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Afrin’de Cinderes yakınlarında düzenledikleri hava saldırısında DAİŞ’in üst düzey liderlerinden Maher al-Agal'ın öldürülmesinin ABD'nin terörle mücadeledeki kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti.

Biden, Al-Agal'ın öldürülmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, ABD ordusunun mensupları ve istihbarat topluluğumuz DAİŞ’in üst düzey elebaşlarından birine karşı başarılı bir hava saldırısı gerçekleştirmiştir" ifadesine yer verdi.

DAİŞ liderinin öldürülmesinin terör örgütünün plan, kaynak ve operasyon düzenleme kabiliyetlerini önemli miktarda azalttığına dikkati çeken Biden, "Bu operasyon, tıpkı DAİŞ liderine şubat ayında düzenlediğimiz operasyon gibi, ana vatanımızı ve dünyadaki çıkarlarımızı tehdit eden tüm teröristlere açık ve net bir mesaj gönderiyor; ABD, sizi adalet önüne getirmek için yorulmaz bir çaba içindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, söz konusu operasyonun, ABD'nin kendisine yönelik tehditleri bertaraf etmesi için sahada binlerce asker bulundurmak zorunda olmadığının bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Amerikan halkı adına, bu başarılı operasyonu gerçekleştiren istihbarat ve ordumuza, adanmışlıkları, profesyonellikleri ve ekip çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

CENTCOM, AL-AGAL'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Cinderes yakınlarında düzenledikleri hava saldırısında, DAİŞ’in üst düzey elebaşlarından Maher al-Agal'ı öldürdüklerini duyurmuştu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Halep'e bağlı Cinderes kasabası yakınlarında DAİŞ'in iki üst düzey elebaşına saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.