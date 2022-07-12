Yaşam

Erbil’e bayram boyunca 158 bini aşkın turist geldi

Valilikten yapılan açıklamada, bayram günleri için yapılan planların başarılı bir şekilde uygulandığı belirtildi.
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kürdistan Erbil Valiliği turist Kurban Bayramı

ERBİL (K24)

Erbil Valiliği, Kurban Bayramı’nda, başkent Erbil’e 158 bini aşkın turistin geldiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bayram günleri için yapılan planların başarılı bir şekilde uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Kurban Bayramı’nın 4 gününde 158 bin 883 turistin Erbil’e geldiği bildirildi.

Bayram günlerinde toplan 41 suçun tespit edildiği, 36 suçun da ortaya çıkarıldığının kaydedildiği açıklamada, bayram günlerinde 14 trafik kazasının yaşandığı ifade edildi.

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