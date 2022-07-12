Erbil’e bayram boyunca 158 bini aşkın turist geldi
ERBİL (K24)
Erbil Valiliği, Kurban Bayramı’nda, başkent Erbil’e 158 bini aşkın turistin geldiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, bayram günleri için yapılan planların başarılı bir şekilde uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, Kurban Bayramı’nın 4 gününde 158 bin 883 turistin Erbil’e geldiği bildirildi.
Bayram günlerinde toplan 41 suçun tespit edildiği, 36 suçun da ortaya çıkarıldığının kaydedildiği açıklamada, bayram günlerinde 14 trafik kazasının yaşandığı ifade edildi.