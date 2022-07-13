Politika

Doğu Afrika ülkesinde 46 kişi açlıktan öldü

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da, aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlıktan 46 kişi yaşamını yitirdi.
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dünya Uganda açlık krizi Afrika

HABER MERKEZİ

Uganda'da Karamoja Milletvekili Faith Nakut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede aylarca süren kuraklık nedeniyle insanların hayatta kalmak için ot yediğini söyledi.

Bölge insanlarının, yiyecekleri olmadığı için açlıktan hayatını kaybettiğini altını çizen Nakut, "Karamoja alt bölgesini kasıp kavuran kıtlık nedeniyle 8 Temmuz'a kadar 46 kişi açlıktan öldü, 2 bin 181 hane de ölmeyi bekliyor" dedi.

Nakut, yetkililerin, hükümetin bu duruma yanıt vermesini beklerken en çok etkilenen hanelere yiyecek almak için de maaşlarını kullandığını söyledi.

Nakut, son olarak, dünyaya ölü sayısı artmadan yardım çağrısında bulundu.

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