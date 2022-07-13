Politika

6’lı masanın son toplantı tarihi belli oldu

Muhalefet partilerinin liderlerinin katılımıyla oluşturulan 6’lı masa, son toplantısını 7 Ağustos’ta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek.
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türkiye 6lı masa muhalefet

HABER MERKEZİ

6’lı masanın final toplantısında, daha önceki 5 görüşmede mutabık kalınan konular değerlendirilecek, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlenecek.

Sözcü'nün haberine göre, zirvede “ekonomik krize karşı çözüm önerileri” konusunda somut çözüm yollarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Özellikle bazı kesimlerden gelen “Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor” eleştirilere karşı cevap verilecek.

Liderlerin, 7 Ağustos'ta birinci turu tamamlanacak görüşmeleri belli periyotlarla sürdürmesi de bekleniyor.

Özellikle genel başkan yardımcılarının yer aldığı komisyonların yürüttüğü çalışmaların nihai şekli için liderlerin zaman zaman bir araya geleceği belirtildi.

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