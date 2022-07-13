Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM heyetleri toplanıyor: Masada tahıl sevkiyatı var

HABER MERKEZİ

Türiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Şimdiye kadar yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini aktaran Hulusi Akar, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.

Akar, bu konu kapsamında Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile daha önce de görüşmeler yürüttüklerini vurguladı.

Reuters’ın haberini dayandırdığı diplomatlara göre olası plan, Ukrayna araçlarının tahıl taşıyan gemileri mayın döşenmiş liman sularından rehberlik yaparak çıkarmasını, BM'nin desteğiyle Türkiye'nin de gemileri Rusya'nın silah kaçakçılığı yapılacağı endişelerine karşın teftiş etmesini içeriyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, krizin çözülmesi için çok uğraştıklarını ancak halen çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise Rusya'nın "şart üstüne şart koştuğunu" dile getirerek anlaşmanın sağlanabileceği konusunda emin olmadığını söyledi.

UKRAYNA MAYINLARI TEMİZLEME KONUSUNDA TEMKİNLİ

Reuters'ın haberine göre bir anlaşma sağlansa bile sigorta şirketlerinin riskli sularda ticaretin devam etmesi için birtakım güvenceler istemesi mümkün.

Ukrayna, sularını mayınlardan temizlemenin limanlarını Rus işgaline daha açık hale getirmesinden korkuyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Reuters'a yaptığı açıklamada varılacak herhangi bir anlaşmanın ülkenin güneyinin güvenliğini garantiye alması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise ülkesinin gemilere güvenli bir geçiş sağlamaya hazır olduğunu ancak koridor açmakla sorumlu olmadığını söylemişti.

BM, Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatının da devam etmesi konusunda çabalıyor.

ABD de tahıl ve gübrenin yaptırıma malzeme olmadığını, ticaret gemilerine bu konuda güvence verebileceğini belirtti.

20 MİLYON TON TAHIL ODESSA’DAN ÇIKARILAMIYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı saldırısı tahıl, yemeklik yağ, benzin ve gübre fiyatlarını vurmuş durumda.

Ukrayna ve Rusya'nın dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında olması dünyanın bir gıda krizinin eşiğine gelmesine yol açıyor.

20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın önemli limanlarından Odessa'dan çıkarılamadığı sanılıyor.

İhracatın kesintiye uğraması yüzünden dolan depolar, Ukrayna'daki yapılacak hasatların da saklanması konusunda endişe yaratıyor.

Diğer yandan Rus birlikleri, ele geçirdikleri bölgelerde Ukraynalı çiftçilerin tahıllarına, ayçiçeği çekirdeklerine, gübrelerine ve tarım araçlarına el koymakla suçlanıyor.

Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde fiilen kontrol ettiği bölgelerden birine atadığı bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'daki tahılı ülke dışına gönderdiğini iddia etti.