Politika

BM: Ukrayna’da hayatını kaybeden sivillerin sayısı 5 bini geçti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybeden sivilin sayısının 5 bini geçtiğini açıkladı.
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Foto: AFP
Foto: AFP
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HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırı başlatmasından bu yana Ukrayna’da 5 binden fazla sivilin öldürüldüğünü ve gerçekteki ölü sayısının daha yüksek olduğunu açıkladı.

Reuters’ın aktardığı habere göre bölgedeki gözlemciler, hazırladıkları haftalık raporda 5 bin 24 kişinin savaş nedeniyle hayatını kaybettiği ve 6 bin 520 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın en büyük kara savaşı olan Ukrayna’da binlerce kişini hayatını kaybettiği milyonlarca kişinin de ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı Ukrayna’daki şehirler enkaza dönüştü. Taraflar, birbirlerini sivilleri hedef almakla suçluyor.

Kaydedilen sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu, roket, füze ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

OHCHR, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının geciktiğini ve birçok raporun hala doğrulanmayı beklediğini ifade ederek gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inandıklarını belirtti.

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