Üst düzey Irak askeri heyetinden Kürdistan Bölgesi’ne ziyaret

ERBİL (K24)

Irak Haber Ajansı; Ortak Operasyonlar Komutanı Korgeneral Hamid Abdulmaksud, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kasım Muhammedi ve bazı komutanlardan oluşan heyetin Erbil’e ziyarette bulunduğunu aktardı.

Heyetin Peşmerge Genelkurmay Başkanı’yla bir araya geleceği ve iki taraf için istikrarı önemli olan bölgelerle ilgili görüşeceği kaydedildi.

Tarafların, söz konusu bölgelerle ilgili istihbarat paylaşımı ve güvenlik konusunda işbirliğine ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.