Van’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
HABER MERKEZİ
Ot biçmeye giden işçileri taşıyan Medeni Tutal yönetimindeki minibüs, Van-Çatak kara yolunun Elmacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'si müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. (Kaynak: Ajanslar)