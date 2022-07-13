Sağlık

WHO’dan Covid-19 uyarısı: Küresel acil durum devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının devam ettiğini belirterek, “Küresel acil durum devam ediyor uyarısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya dünya sağlık örgütü who Covid-19 uyarı

HABER MERKEZİ

WHO yaptığı açıklamada Covid-19'un ilk ilan edilmesinden yaklaşık 2,5 yıl sonra küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini belirtti.

Bağımsız uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi yaptığı açıklamada, artan vakalar, devam eden viral dönüşüm ve bazı ülkelerde sağlık hizmetleri üzerindeki baskının, durumun hala acil bir durum olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Komite, son iki haftada WHO’ya bildirilen vakalar yüzde 30 arttığını ancak büyük ölçüde aşılardan kaynaklanan artan bağışıklık, vakaların hastaneye yatışlardan ve ölümlerden "ayrıştığını" vurguladı.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Covid-19 hiçbir yerde bitmedi" derken, "Virüs bize doğru itilirken, biz de onu geri itmeliyiz" şeklinde konuştu.

BM sağlık kuruluşu, ilk olarak 30 Ocak 2020'de coronavirüs için Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu olarak bilinen en yüksek düzeyde alarm ilan etmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv