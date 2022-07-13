Ukrayna açıkladı: 24 Şubat’tan bu yana kaç Rus askeri öldürüldü?

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Temmuz dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 100 askerini daha kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 37 bin 570 asker kaybettiği ve Ruslara ait 217 uçak, 188 helikopter, 1649 tank, 3 bin 832 zırhlı araç, 839 top, 247 roketatar ve 109 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 2 bin 704 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 678 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 155 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

RUSYA: UKRAYNA’YA AİT TOPLAM 247 UÇAK İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ordusuna ait 247 uçak ile 744 çok namlulu roketatarın imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun eylemleri ile ilgili başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun tüm yönlerde kayıplar verdiğini ileri süren Konaşenkov, Mıkolayiv kentindeki bir gemi inşaat fabrikasında bulunan 350'den fazla Ukraynalı asker, 20 askeri teçhizat, 10 "2S1 Gvozdika" motorlu obüs ile 10'dan fazla özel askeri aracın yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu ifade etti.

Kharkiv bölgesinde başkent Kiev'den gönderilen sabotaj ve keşif grubunun yok edildiğini belirten Konaşenkov, "Gruptaki askerlerden 5'i yerinde yok edildi, 10'u ise esir alındı" dedi.

Konaşenkov, son 24 saatte Mıkolayiv bölgesinde 2 yönetim merkezi, Severks kentinin yakınlarında mühimmat deposu, Zaporijye bölgesinde ise 7 zırhlı aracın imha edildiğine dikkati çekerek, "Son 24 saatte 11 yönetim merkezi, Ukraynalı askerlerin pozisyonları ile askeri teçhizat Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerince yok edildi" diye konuştu.

Ukrayna ordusuna ait "Su-24", "Mig-29" ve 2 "Su-25" savaş tipi uçakları ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirten Konaşenkov, 5 "Toçka-U" balistik füzenin ele geçirildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 247 uçak, 137 helikopter, 1522 insansız hava aracı, 354 hava savunma füze sistemi, 4 bin 50 tank ve zırhlı araç, 744 çok namlulu roketatar, 3 bin 145 obüs ve havan topu, 4 bin 192 özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.