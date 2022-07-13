ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı

HABER MERKEZİ

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. TÜFE, mayısta aylık yüzde 1 artış göstermişti.

BENZİN, GIDA VE BARINMA FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR ENFLASYONU KÖRÜKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda da yüzde 9,1 artarak tahminleri aştı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 8,8 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon 41 yılın zirvesine çıkarken, mayısta yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdü.

Enerji fiyatları haziranda aylık yüzde 7,5 ve yıllık yüzde 41,6 arttı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, Nisan 1980'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişte etkili olan benzin fiyatları, haziranda aylık yüzde 11,2 ve yıllık yüzde 59,9'luk artış gösterdi.

Barınma endeksi de haziranda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,6 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 10,4 artış kaydetti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 5,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,7 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 artmıştı.

Analistler, piyasa beklentilerini aşan haziran ayı enflasyonunun ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini, 100 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin ise yüzde 30'a çıktığını belirtti.

BIDEN’DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede haziran ayı enflasyonunun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ancak benzin fiyatlarındaki son düşüşün etkisini yansıtmadığından güncelliğini yitirdiğini ifade etti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, haziranda yüzde 9'u aşan enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Biden, "Bugünkü manşet enflasyon okuması kabul edilemez derecede yüksek olsa da güncelliğini yitirmiş durumda" ifadesini kullandı.

Enerji kaleminin tek başına enflasyondaki aylık artışın neredeyse yarısını oluşturduğuna işaret eden Biden, bugün açıklanan verilerin benzin fiyatlarındaki düşüşün tam etkisini yansıtmadığına dikkati çekti.

Biden, buğday gibi diğer emtiaların fiyatlarında da hazirandan bu yana keskin düşüş yaşadığını aktardı.

Enflasyonun en acil ekonomik sorunları olduğunu vurgulayan Biden, bu durumun dünyanın hemen her ülkesinde etkili olduğunu ifade etti.

Biden, "Enflasyonla mücadele en büyük önceliğim. Fiyat artışlarını kontrol altına almak için daha hızlı ve daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda atacakları adımlara da değinen Biden, benzin fiyatını düşürmek için elinden gelen her şeyi yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

Biden, stratejik petrol rezervinden piyasaya benzin sunmaya, Rus petrolüne fiyat sınırı koymak için Avrupalı müttefikleriyle hareket etmeye, üretimi artırmak için ABD'nin petrol ve gaz sektörüyle çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Petrol fiyatlarının haziran ortasından bu yana yaklaşık yüzde 20 düşmesine rağmen benzin fiyatlarındaki gerilemenin bunun yarısı kadar olduğuna işaret eden Biden, petrol şirketlerinin bunu kar elde etmek için bir bahane olarak kullanmaması gerektiğini vurguladı.

Biden, reçeteli ilaçlardan elektrik faturaları ve sağlık sigortası primlerine kadar Amerikalı ailelerin günlük harcama maliyetlerini azaltmaya yönelik yasa konusunda harekete geçilmesi için de Kongreye çağrıda bulundu.

Başkan Biden, "ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğu alanı sağlamaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.