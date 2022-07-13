BM Genel Sekreteri: Anlamsız savaşlara son verin

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Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) yaptığı konuşmada, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi dünyamızın da başı büyük dertte ve zaman daralıyor" diyerek isim vermeden Ukrayna'daki "anlamsız savaşın" bir an önce sona ermesini istedi.

ECOSOC'un "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni uygulamak için dünyayı doğru yola sokmanın yollarını" tartışmak üzere düzenlenen siyasi foruma katılan Guterres, BM Üye Devletleri temsilcilerini "sürdürülebilir kalkınma hedeflerini çok geç olmadan kurtarmak için hırs, kararlılık ve dayanışma ile çalışmaya" çağırırken, "Şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu ardışık krizlerin geleceğe tehlikeli eşitsizlik, istikrarsızlık ve iklim kaosu tohumlarını taşıyacağı" konusunda uyarıda bulundu.

“HALA UMUDUMUZ VAR”

Guterres, "Ama hala umudumuz var çünkü ne yapılması gerektiğini biliyoruz: Simdi anlamsız savaşlara bir son verin, yenilenebilir enerji devrimini serbest bırakın ve hadi insanlara yatırım yapalım ve şimdi yeni bir sosyal sözleşme inşa edelim" ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA TAHILINA ATIFTA BULUNDU

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna'daki gıda, Rusya'nın ürettiği gıda ve gübre, savaşa rağmen dünya pazarlarına geri getirilmeli" diyerek bölgedeki savaşın neden olduğu gıda krizine dikkat çekti.

Guterres, "Ukrayna'da üretilen gıdanın Karadeniz üzerinden ve Rus gıda ve gübrelerinin dünya pazarlarına güvenli bir şekilde ihraç edilmesini amaçlayan bir plan üzerinde çok çalıştık ve devam eden işbirliği için ilgili hükümetlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“BU YIL ÇOKLU KITLIK RİSKİ VAR”

Genel Sekreter, iklim konusunda tehlikeli gelişmeler yaşanırken, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dalgalı etkileri, Covid-19 salgınından kırılgan ve düzensiz bir toparlanmanın ortasında bizi vurdu. 1,6 milyar insana ev sahipliği yapan yaklaşık 94 ülke mükemmel bir fırtınayla karşı karşıya: Gıda ve enerji fiyatlarında büyük artışlar, finansmana erişim eksikliği nedeniyle bu yıl gerçek bir çoklu kıtlık riski var" değerlendirmesinde bulundu.