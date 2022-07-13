Politika

Rus güçleri Ukrayna'nın Slavyansk şehrini vurdu

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk bölgesine yönelik hava saldırıları sürerken, buradaki Slavyansk şehri Rus güçlerince fırlatılan füzelerle vuruldu.
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dünya Rusya Ukrayna Donetsk Füze saldırısı Slavyansk

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk şehrine yönelik Rus kuvvetlerince düzenlenen hava saldırılarının akşam saatlerinde daha da arttığı görüldü.

Yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk cephe hattına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan şehrin bir semtinde yer alan sanayi yapılarına Rus güçlerince fırlatılan füzeler isabet etti.

Saldırı sonucu yangın çıkan sanayi bölgesinde 3 ayrı füze saldırısı daha meydana geldi.

Birkaç dakika arayla düzenlenen hava saldırıları sonucu bir fabrikanın ağır hasar aldığı görüldü.

Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rus güçlerince fırlatılan füzelere karşı havada çalıştığı da görüldü.

Slovyansk şehri çevresindeki tepelerde de dumanların yükselmesi ve patlama seslerinin duyulması dikkat çekiyor.

Yerel yetkililer, henüz kaç füze ile saldırının gerçekleştiği ve şehirdeki altyapının ne gibi hasar aldığını henüz açıklamadı.

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