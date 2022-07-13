Başbakan: Zorlu süreci aşmayı başardık

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, hükümetinin, yaşanan krizlere rağmen, zorlu süreci büyük ölçüde aşmayı başardığını belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, 9’uncu Kabinenin göreve başlamasının 3’üncü yıldönümü dolayısıyla Kürdistan Bölgesi halkına hitaben bir konuşma yaptı.

Kabinesinin göreve başlamasıyla birlikte Kürdistan Bölgesi ve dünyanın Covid-19 salgını kriziyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Başbakan, yaşanan ekonomik kriz ve Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi’nin bütçe payını göndermemesine rağmen Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reform programıyla iyi bir aşamaya kadar bu krizleri aşmayı başardığını belirtti.

Hükümetinin icraatlarına değinen Başbakan, maaşları aksatmadan ödediklerini, hükümetin borçlanmadan, kendi bütçesiyle ekonomik iyileştirmeler yaptığını kaydederek, gelecek nesillere yük olmaması için borç alınmadığını ve 1 milyar doları aşkın borç verildiğini bildirdi.

Reformlar sayesinde iç gelirin yüzde 100 arttığını söyleyen Başbakan, gelir çeşitliliği için çalıştıklarını ve hükümetin tarıma büyük önem verdiğini ifade etti.

‘TARIM ALANINDA ÜRETİM BÜYÜK ORANDA ARTTI’

2014 yılının ardından yol ve altyapı çalışmalarına yoğunluk verildiğini kaydeden Başbakan, tarım alanındaki üretimin büyük oranda arttığını ve yerli ürünlerin ihracına başlandığını belirtti.

Gıda güvenliğiyle ilgili büyük projelerden bazılarının tamamlandığını, bazılarının tamamlanma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Başbakan, su güvenliği ve baraj projelerinin uygulanması çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başbakan, elektrik altyapısını güçlendirme, toplu ulaşım, raylı sistem, bürokratik ağırlığın hafifletilmesi, tüm bakanlıklar ve hükümet kurumlarında idari reformlar ve yolsuzlukla mücadele konularında önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Hükümetle Kürdistan Parlamentosu arasında güçlü bir iletişim olduğunu kaydeden Başbakan, eğitim alanına büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Hükümetinin, toplumsal bilinç, ifade özgürlüğü, barışçıl birlikte yaşam, kadının konumunun güçlendirilmesi, şiddetle mücadele ve ekoloji alanına büyük önem verdiklerini dile getiren Başbakan, hükümeti döneminde ilk defa Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform ve Peşmerge güçlerinin birleştirilmesinin pratik sürece girdiğini bildirdi.

Terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele alanlarında ciddi adımlar attıklarını kaydeden Başbakan, ruhsatsız silahların toplatılmasıyla ilgili çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

IRAK HÜKÜMETİYLE İLİŞKİLER

Irak hükümetiyle ilişkilerde, anayasal hakların korunması ve sorunların çözümü için daha çok çaba sarf ettiklerini bildiren Başbakan, bu alanda anayasal çözüme kavuşmak için çabalarının sürdürğünü dile getirdi.

Bölge ülkelerinin yanı sıra, Arap ülkeleri ve Avrupa ülkeleriyle diplomatik faaliyetleri artırdıklarını kaydeden Başbakan, uluslararası konferanslarda Kürdistan Bölgesi’nin tutumunu ortaya koyduklarını aktardı.

HÜKÜMETİN GELECEKTE UYGULAYACAĞI PROGRAM

Başbakan, gelecek süreçte, ekonomik gelir çeşitliliğini artırma, barajları çoğaltma ve su güvenliğini sağlama, elektrik üretimi artırma, gençlerin projelerini destekleme, gelişmiş banka sistemini yürürlüğe koyma, şehir içi hizmetleri genişletme, dar gelirlilerin konut edinme projelerini artırma, köy ve kasabalarda temel ihtiyaçların karşılanması ve hizmetlerin iyileştirilmesini destekleme ve iç ve sınır güvenliğini güçlendirme planlarını uygulayacaklarını ifade etti.

Kürdistan halkının, hükümetinin önem merkezini teşkil ettiğini kaydeden Başbakan, halkın taleplerine cevap verebilmek için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.