İstanbul’da Ukrayna tahılı konusunda toplantı gerçekleşti

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Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyeti arasında 1,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi.

Görüşmeden sonra Twitter'dan sonra açıklama yapan Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği "Heyetimiz, mümkün olan en hızlı pratik çözüm için bir teklif paketi hazırlayıp sunmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıya ilişkin, "Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" açıklaması yaptı.

Akar şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak, toplantıda hem bütün detaylar gözden geçirilecek hem yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak. Dörtlü toplantıda liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontroller yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik konularda mutabakat sağlandı."

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba görüşme öncesi yaptığı açıklamada gemi sahiplerine ve bağımsız bir ulus olarak Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmediği sürece ülkelerinden tahıl sevkiyatının başlayamayacağını söylemişti.

Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan Kuleba, "Anlaşmaya varılması için Rusların güvenlik koridorlarına saygı göstermeleri, gizlice koridorlara girip limanlara saldırmamaları veya limanlara havadan füze saldırıları düzenlememeleri gerek" demişti.

Reuters ajansının haberini dayandırdığı diplomatlara göre olası plan, Ukrayna araçlarının tahıl taşıyan gemileri mayın döşenmiş liman sularından rehberlik yaparak çıkarmasını, BM'nin desteğiyle Türkiye'nin de gemileri Rusya'nın silah kaçakçılığı yapılacağı endişelerine karşın teftiş etmesini içeriyor.

GUTERRES: TAHIL ZİRVESİ'NDE İLERİ DOĞRU KRİTİK ADIM ATILDI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guterres, “Ukrayna tahılının Karadeniz'den çıkarılmasının başlaması için görüşmelerde ileri doğru kritik adım atıldı” diyerek, şunları kaydetti:

“Bugünkü ilerlemeyi somutlaştırmak için daha fazla teknik çalışmaya ihtiyaç duyulacak. Rusya ve Ukrayna'nın konuşabildiğini gördük ama barış için henüz uzun bir yolumuz var. Umuyoruz ki atılacak diğer adımlar resmi bir anlaşmaya ulaşmamıza izin verir.”