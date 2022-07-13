Rusya ve İran’dan nükleer enerji kullanımında işbirliği anlaşması

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Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, Rusya ve İran’ın barışçıl amaçlı nükleer enerji kullanımında işbirliği konusunda diyaloğu yoğunlaştırmayı ve özel çözümler bulmayı kararlaştırdığını bildirdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre Rosatom Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Spasskiy, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi ile Tahran'da ayrıntılı çalışma istişarelerinde bulundu, ayrıca İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mohammad Eslami ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Spasskiy’in gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin basın açıklamasında, “Nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımı alanında Rusya-İran işbirliğinin mevcut ve ileriye dönük gündeminin tüm temel konuları ele alındı. Taraflar, somut çözümlere yol açacak şekilde diyaloğu yoğunlaştırma konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi.