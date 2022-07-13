Politika

Rusya ve İran’dan nükleer enerji kullanımında işbirliği anlaşması

Rusya ve İran barışçıl amaçlı nükleer enerji kullanımında işbirliği konusunda anlaştı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya İran nükleer enerji

HABER MERKEZİ

Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, Rusya ve İran’ın barışçıl amaçlı nükleer enerji kullanımında işbirliği konusunda diyaloğu yoğunlaştırmayı ve özel çözümler bulmayı kararlaştırdığını bildirdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre Rosatom Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Spasskiy, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi ile Tahran'da ayrıntılı çalışma istişarelerinde bulundu, ayrıca İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mohammad Eslami ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Spasskiy’in gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin basın açıklamasında, “Nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımı alanında Rusya-İran işbirliğinin mevcut ve ileriye dönük gündeminin tüm temel konuları ele alındı. Taraflar, somut çözümlere yol açacak şekilde diyaloğu yoğunlaştırma konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv