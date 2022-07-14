Sadr: Sadece erkekler beraberinde kefen getirsin!

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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, önümüzdeki cuma günü düzenlenecek olan ‘Milyonluk Cuma’ gösterilerinde tedbirlere uyulmasını istedi.

Twitter’da Salih Muhammed el-Iraki isimli hesap üzerinden açıklana yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Cuma günü cuma namazının ardından düzenlenecek gösteride, erkeklerin beraberinde, kefen ve Irak bayrağı getirmelerini istedi

Sadr, Sadr ailesinden önceki rejim tarafından öldürülen isimlerin posterlerinin de gösterilerde taşınabileceğini kaydetti.

Öte yandan, Sadr Hareketi, ‘Milyonluk Cuma’ sloganıyla önümüzdeki cuma günü meydanlara inmeye hazırlanıyor.

Sadr Hareketi’nin ‘Milyonluk Cuma’ eylemini hazırlık komitesi tarafından dün yayınlanan bildiride, gösteriye katılanların önlemlere uyması istenirken, gösteri meydanlarının perşembe günü duyurulacağı belirtildi.

Cuma günü protestodan önce her iki hutbenin dinlenmesi ve sağlık tedbirlerine uyulmasının istendiği açıklamada, katılımcılardan güvenlik güçleriyle koordinasyon içerisinde hareket etmeleri istendi.

Açıklamada, görüntülerin alınması için ekiplerin olduğunun belirtildiği açıklamada, Cuma namazının başında görüntü alınmaması istenirken, kalabalığın milyonluk olmadığını yansıtmayacak görüntülerin paylaşılmaması talep edildi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın talimatının ardından Irak Parlamentosu’nda 73 milletvekilinden oluşan Sadr Bloğu istifa etmişti.

İstifaların ardından ülkedeki siyasi dengeler yerinden oynarken, Sadr Hareketi’nin parlamentodan vazgeçmesiyle birlikte meydanlar üzerinden siyasete yön vermeye başlayacağına dair değerlendirmeler yapılıyor.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Koordinasyon Çerçevesi tarafından başbakan adayının belirlenmesi ve yeni hükümetin kurulmasına yönelik adım atılması bekleniyor. Başbakan adayı olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin adı öne çıkıyor.