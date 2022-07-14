Politika

Polonya’da Nazilerin öldürdüğü 8 bin kişinin külü bulundu

Polonya’da İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampı olarak kullanılan bir bölge yakınlarında Naziler tarafından öldürülen 8 bin insanın 17,5 tona yakın külü ortaya çıkarıldı.
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HABER MERKEZİ

Polonya’nın başkenti Varşova’nın kuzeyine 150 kilometre uzaklıktaki Bialucki Ormanları yakınındaki Ilowo Osada kasabasındaki “Dzialdowo” isimli toplama kampı Polonya’nın Almanya tarafından 1939’da işgalinin ardından inşa edilmişti.

Bu kamp siyasi muhaliflerin, Polonyalı elitlerin ve Yahudilerin gözaltı, başka bölgelere transferi ve öldürülmesi için uzun süre kullanıldı.

Şu ana kadar bu kampta 30 bine yakın kişinin yakılarak öldürüldüğü tahmin edilse de bunu kanıtlayacak deliller şu ana kadar saptanamadı.

Polonya’da Nazilerin ve komünist yönetimin işlediği suçları soruşturan Ulusal Anma Enstitüsü (IPN) Savcısı Tomasz Jankowski, “Bölgedeki son buluş, burada en az 8 bin kişinin öldürüldüğünü ortaya koyuyor” dedi.

Her bir insan cesedinin yakılması halinde yaklaşık 2 kilo kül bırakması sonucu, toplam 8 bin kişinin bölgede katledildiği sonucuna varıldı.

Jankowski, bölgedeki insan küllerinin özellikle 1939’da öldürülen Polonyalı elitlere ait olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

1944’te bu kamptaki Yahudilere Naziler tarafından öldürülenlerin cesetlerinin topraktan çıkartılarak, yakılıp savaş suçlarının izlerinin kaybettirme görevi verildiği biliniyor.

Pomeranian Tıp Fakültesi’nde genetik araştırmalar yapan Andrzej Ossowski, yaptığı açıklamada, insan küllerini laboratuvarlarda araştırılacağını ve kimliklerin belirlenmesi için DNA testleri yapılacağını söyledi. (Kaynak: Euronews, AFP)

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