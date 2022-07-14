Politika

CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında yaralanan DAİŞ lideri öldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 12 Temmuz'da hedef aldığı bölgede yaralanan DAİŞ’in üst düzey isimlerinden Mahnal al-Agal'ın öldüğünü açıkladı.
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DAİŞ'liler bu noktada vuruldu (Foto: AFP)
DAİŞ'liler bu noktada vuruldu (Foto: AFP)
suriye Suriye DAİŞ CENTCOM

HABER MERKEZİ

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Rojava’nın Afrin kentine bağlı Cinderes kasabası yakınlarında düzenlenen ve DAİŞ'in üst düzey isimlerinden ilk 5 içinde yer alan Maher Al-Agal'ın öldürüldüğü saldırıdan yaralı kurtulan Mahnal al-Agal'ın da öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, bahsi geçen DAİŞ'linin yaralandıktan sonra nerede tedavi gördüğü veya nasıl öldüğüne ilişkin detaya yer verilmedi.

CENTCOM, 12 Temmuz'da Cinderes kasabası yakınlarında bir hava saldırısı düzenlediklerini, DAİŞ'in üst düzey isimlerinden Maher al-Agal'ın öldürüldüğünü ve örgütün diğer bir üst düzey isminin de yaralandığını açıklamıştı.

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