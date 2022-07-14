CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında yaralanan DAİŞ lideri öldü

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CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Rojava’nın Afrin kentine bağlı Cinderes kasabası yakınlarında düzenlenen ve DAİŞ'in üst düzey isimlerinden ilk 5 içinde yer alan Maher Al-Agal'ın öldürüldüğü saldırıdan yaralı kurtulan Mahnal al-Agal'ın da öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, bahsi geçen DAİŞ'linin yaralandıktan sonra nerede tedavi gördüğü veya nasıl öldüğüne ilişkin detaya yer verilmedi.

CENTCOM, 12 Temmuz'da Cinderes kasabası yakınlarında bir hava saldırısı düzenlediklerini, DAİŞ'in üst düzey isimlerinden Maher al-Agal'ın öldürüldüğünü ve örgütün diğer bir üst düzey isminin de yaralandığını açıklamıştı.