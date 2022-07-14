Datça’daki orman yangını dünden bu yana sürüyor
HABER MERKEZİ
Datça’nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, gece boyunca karadan yapılan müdahaleye rağmen sürüyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla 12 helikopter ve 5 uçak, söndürme çalışmalarına yeniden başladı.
Çeşitli illerden gelen 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesiyle 1500'e yakın işçi, 130 gönüllü söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Farklı kurumlardan ekipler de destek sağlıyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.