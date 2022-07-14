Politika

Datça’daki orman yangını dünden bu yana sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte 5 uçak ve 12 helikopterlik hava gücüyle müdahale yeniden başladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Datça
Datça
türkiye orman yangını Datça

HABER MERKEZİ

Datça’nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, gece boyunca karadan yapılan müdahaleye rağmen sürüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla 12 helikopter ve 5 uçak, söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

Çeşitli illerden gelen 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesiyle 1500'e yakın işçi, 130 gönüllü söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Farklı kurumlardan ekipler de destek sağlıyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv