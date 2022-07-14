Datça’daki orman yangını kontrol altına alındı

HABER MERKEZİ

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiindeki ormanlık alanda dün çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Kirişci, Datça’daki yangının, ilk belirlemelere göre çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğunu belirtti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Kirişçi, “4'ü ağır 10 ev hasar gördü, can kaybımız yok, 7 kişi tedavi ediliyor” dedi.

Çok sayıda orman işçisi, arazöz ve iş makineleriyle yangının yerleşim birimlerine ilerlememesi için tedbir alındı ancak alevler bazı yazlık evlere kadar ulaştı, hasar görenler oldu. Çok sayıda ev de tahliye edildi.

Datça-Mesudiye karayolu da yangın nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.

Yangına, 1 İHA, 10 uçak, 20 helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1500'e yakın işçiyle müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına farklı kurumların ekiplerinin yanı sıra 130 gönüllü de destek veriyor.

500-600 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 500-600 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü belirten Kirişci, "Bu 500-600 hektarlık alanın tam olarak tespitini inşallah yangın kontrol altına alındıktan ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecek durumda olacağız. Teselli bulduğumuz en önemli husus, gerek insan noktasında gerekse canlı hayvan noktasında herhangi bir zayiatın olmaması" dedi.

2 bin 400 civarında vatandaşın, zarar görmemeleri, yangından olumsuz etkilenmemeleri için bulundukları mahalleden tahliye edildiklerini belirten Kirişci, bu tahliye çalışmalarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarının büyük hızla sürdüğünü aktardı.