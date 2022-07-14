HRW’den Fransa’ya Rojava için çağrı

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HRW, Rojava’daki kamplarda bulunan DAİŞ’li ailelerle ilgili rapor yayımladı.

HRW, Fransa vatandaşı 160’a yakın çocuk ile 75 kadının Rojava’daki kamplarda tutulduğunu bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıkladığı rapora göre son üç yılda sadece 35 çocuk Fransa’ya götürüldü.

Fransız yetkililerine çağrıda bulunan HRW, hükümetin politikasını değiştirmesi gerektiğini bildirerek, “Fransa vatandaşı kadın, çocuk ve erkekler adalete teslim edilmeli ve ülkeye geri götürülmelidir” açıklamasını yaptı.

FRANSA, ROJAVA’DAKİ KAMPLARDA TUTULAN 51 VATANDAŞINI ÜLKEYE GETİRMİŞTİ

5 Temmuz’da Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa bugün itibarıyla Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 35 Fransız çocuğu ülkeye döndürme işlemini tamamladı. Bu operasyon aynı zamanda aynı kamplardaki 16 annenin getirilmesini de içeriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Fransa'ya getirilen annelerin adli makamlara, çocuklarınsa çocuk esirgeme hizmetine teslim edildiği bildirilmişti.

Fransa şimdiye kadar aileleri DAİŞ’e katılmak için Rojava ve Suriye’ye gittiği belirtilen 126 Fransız çocuğu ülkeye geri getirmişti.

Rojava’nın Haseke kentindeki Hol Kampı’nda yaklaşık 60 bin mülteci kalırken, bunların çoğu DAİŞ üyeleri ve ailelerinden oluşuyor.

Bölgedeki en tehlikeli kamp olarak bilinen Hol Kampında geçtiğimiz yıl 80 kişinin öldürüldüğü biliniyor.

Mart 2019'da DAİŞ'in yenilgisinden sonra, Rojava’daki Özerk Yönetim, ilgili ülkeleri cezaevlerinde ve kamplarda tutuklu bulunan DAİŞ mensubu vatandaşlarını teslim alması ya da teröristlerin yargılanması için uluslararası bir mahkemenin kurulması için talepte bulunmuştu.

Ancak Özerk Yönetim’in bu talebine karşılık verilmiş değil.