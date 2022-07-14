Biden: İran’a karşı son çare güç kullanırız

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Ortadoğu ziyareti öncesi İsrail merkezli Kanal 12’ye röportaj veren Biden, 2015 nükleer anlaşmasının yürürlüğe girmesine engel olsa bile İran Devrim Muhafızları’nın ABD’nin yabancı terör örgütleri listesinde kalacağını belirtti.

Şarku’l Avsat’ın Reuters’ten aktardığı habere göre Biden, Tahran’ın nükleer silah sahip olmasını engellemek için güç kullanıp kullanmayacağına dair bir soruya “Bu son çare ise, evet” diye cevap verdi.

İran ise sadece barışçıl amaçlar için nükleer silah çalışmalarına devam ettiğini savunuyor.

Tahran, 2015 yılında diğer taraflar ile yaptığı anlaşmada İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına kısıtlamalar getirilmesini kabul etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekildi ve İran’a yeniden yaptırım uygulamaya başladı. Tahran, yaklaşık 1 yıl sonra ABD’nin bu adımına karşılık anlaşma kapsamındaki bazı taahhütlerinden kademeli olarak vazgeçti.

Anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için yapılan çalışmalar şimdiye kadar başarısız oldu. Üst düzey ABD’li bir yetkili, Reuters’e verdiği demeçte, iki hafta önce Katar’ın başkenti Doha’da ABD ve İran arasında gerçekleşen dolaylı görüşmelerin ardından anlaşmanın yeniden yürürlüğe girme şansının azaldığını açıkladı.

Taraflar, Mart ayında 2015 nükleer anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesine çok yaklaşmıştı. Ancak anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için yürütülen Viyana müzakereleri, Tahran’ın İran Devrim Muhafızları’nın ABD’nin ‘yabancı terör listesinden’ çıkarılması istemesi nedeniyle çıkmaza girdi.