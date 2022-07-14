Politika

Blinken: Ukraynalılar zorla Rusya’ya gönderiliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’yı Ukraynalıları kontrolü altındaki doğu ve güney bölgelerden Rusya’ya zorla sınır dışı etmekle suçladı.
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Blinken
Blinken
dünya Anthony Blinken Ukranya Rusya

HABER MERKEZİ

Açıklama yapan Blinken, Rusya’nın Cenevre Sözleşmesini ihlal ettiğini belirterek, Moskova yönetiminin operasyonlara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Blinken, “Koruma altındaki kişilerin hukuka aykırı bir şekilde nakledilmesi ve sınır dışı edilmesi, sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlalidir ve bir savaş suçudur” ifadelerini kullandı.

"DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRME ÇABASI VAR"

Blinken açıklamasında ayrıca, "filtreleme operasyonlarıyla" ailelerin ayrıldığını, Ukrayna pasaportlarına el konulduğunu ve bunun "Ukrayna'nın bazı bölgelerinin demografik yapıyı değiştirmek için açık bir çaba olduğunu" kaydetti.

Filtrelenen kişilerin Ukrayna ordusu, medyası, hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarıyla potansiyel bağlantıları nedeniyle tehdit olarak görülen kişiler olduğunu söyleyen Blinken ayrıca, Rus yetkililerin on binlerce kişiyi Moskova destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'teki gözaltı tesislerine naklettiğini ve burada birçoğuna işkence yapıldığını söyleyen görgü tanığı raporlarının bulunduğunu belirtti.

Blinken, filtreleme için hedef alınan bazı kişilerin acımasızca infaz edildiğine dair raporlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Filtreleme programının önceden planlanmış gibi göründüğünü ve bu yönetimin Rusya'nın Çeçenistan da dahil olmak üzere diğer savaşlarda gerçekleştirdiği benzer operasyonlarla örtüştüğünü ifade eden Blinken, Rusların sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi.

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