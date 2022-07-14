Rus güçlerinden Vinnytsia şehrine saldırı: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın Vinnytsia kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Ulusal Polisinin açıklamasında da kent merkezindeki subay ordu evine ve yakınlarındaki konutlara 3 füzenin isabet ettiği bilgisi yer aldı.

İsabet alan yerlerde çıkan yangının bölgedeki otoparka sıçradığı ve yaklaşık 50 aracın yandığı ifade edildi.

Ekiplerin yangın söndürme ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

ZELENSKIY’DEN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya tepki gösterdi.

Zelenskiy, "Rusya, her gün sivil nüfusumuzu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil alanlara füze atıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? İnsan değiller. Katil bir ülke, terörist bir ülke" ifadelerini kullandı.

RUS GÜÇLERİ UKRAYNA'NIN SLAVYANSK ŞEHRİNİ VURMUŞTU

Dün de Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk bölgesine yönelik hava saldırıları sürerken, buradaki Slavyansk şehri Rus güçlerince fırlatılan füzelerle vurulmuştu.

Saldırı sonucu yangın çıkan sanayi bölgesinde 3 ayrı füze saldırısı daha meydana gelmişti.

Birkaç dakika arayla düzenlenen hava saldırıları sonucu bir fabrikanın ağır hasar aldığı görülmüştü.