Almanya: Peşmerge’ye destek vermeye devam edeceğiz

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de bulunan Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Markus Laubenthal, Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak ve Kürdistan’ı ziyaret edip durumu gözleriyle görmesinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Alman yetkili, Alman askerlerinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki kalıp kalmayacaklarına ilişkin kararın Almanya Parlamentosu tarafından önümüzdeki ekim ayında verileceğini belirtti.

Almanya’nın Irak ordusu ve Peşmerge’ye desteğinin devam edeceğini söyleyen Laubenthal, Almanya’ya yeni gözlemleriyle döneceğini ifade etti.

Ukrayna savaşı dolayısıyla Almanya’da güvenlik endişelerinin olduğunu söyleyen Laubenthal, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya çok yardımda bulunduğunu ve bu nedenle Peşmerge’ye askeri desteğin kesintiye uğradığını belirtti.

Laubenthal, Peşmerge’ye askeri desteğin mutlaka devam edeceğini vurguladı.

Almanya Savunma Bakan Yardımcısı, terörle mücadelede tüm güçlerin birleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ortak basın toplantısında konuşan Peşmerge Bakan Yardımcısı Lezgin ise, Almanya Savunma Bakan Yardımcısı’nın Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaretinin destek mesajı taşıdığını söyledi.