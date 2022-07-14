Yunanistan’dan Almanlara ‘Kışı bizde geçirin’ çağrısı

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Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kışı Akdeniz ikliminde, Yunan misafirperverliği, ılıman bir hava ve üst düzey hizmet kalitesi ile geçirmek isteyen Alman emeklileri ağırlamak biz Yunanlar için büyük bir mutluluk olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kikilias, "Biz burada sizi bekliyoruz" diye konuştu.

Yunanistan'ın en turistik bölgelerinden Girit Adası'nda yer alan Hanya kentinin belediye başkanı Panagiotis Simandirakis de yine Bild gazetesine verdiği demeçte Bakan Kikilias'ın çağrısına benzer bir açıklamada bulundu.

"Önümüzdeki kış bize gelip, krizlerden uzak bir şekilde burada yaşamak isteyen her Almanı davet ediyoruz" diyen Simandirakis, Girit Adası'nın bir "Kriz kışı"nı atlamak için çok uygun bir yer olduğunu ve Ada'daki evlerde kalorifere ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Belediye Başkanı Simandirakis ayrıca, "Hiçbir Almanın Yunanistan'da üşümeyeceğini" dile getirdi.