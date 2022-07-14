Dolar, TL karşısında yılın zirvesini gördü

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ABD’de haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda hareketli anlar yaşanırken, dolardaki güçlü seyir devam ediyor.

ABD'de haziranda enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından küresel piyasalarda çakılmalar görülürken dolar değerlenmeye devam etti.

Dolar/TL ise 17.50'yi de aşarak 2022 yılının zirvesine ulaştı. Dolar/TL'de böylece bu yılki yükseliş yüzde 30,5'i aşarken temmuz boyunca artış yüzde 5'e yaklaştı.

Dün 20 yılın ardından ilk kez dolar/Euro'dan daha değerli olurken, TL'de de dolar karşısında kayıplar yaşandı.

Dolar grafiğindeki yıllık değişime bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31.99 olurken aylık kayıp yüzde 4.78 oldu.