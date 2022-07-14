Ekonomi

Dolar, TL karşısında yılın zirvesini gördü

Küresel piyasalarda ABD'deki faiz artış hızı fiyatlanırken, Dolar/TL 17.50'yi aşarak yılın zirvesini gördü.
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HABER MERKEZİ

ABD’de haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda hareketli anlar yaşanırken, dolardaki güçlü seyir devam ediyor.

ABD'de haziranda enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından küresel piyasalarda çakılmalar görülürken dolar değerlenmeye devam etti.

Dolar/TL ise 17.50'yi de aşarak 2022 yılının zirvesine ulaştı. Dolar/TL'de böylece bu yılki yükseliş yüzde 30,5'i aşarken temmuz boyunca artış yüzde 5'e yaklaştı.

Dün 20 yılın ardından ilk kez dolar/Euro'dan daha değerli olurken, TL'de de dolar karşısında kayıplar yaşandı.

Dolar grafiğindeki yıllık değişime bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31.99 olurken aylık kayıp yüzde 4.78 oldu.

 

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