Politika

Kürtçe öğretmenleri ataması için birçok ilden çağrı yapılacak

HEZKURD, Kürtçe öğretmenlerinin atamalarının yapılması için 8’den fazla şehirde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
HEZKURD
HEZKURD
kürdistan HEZKURD Kürt Dil Hareketi kürtçe atama

HABER MERKEZİ

Kürt Dil Hareketi (HEZKURD), Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin yeni öğretmen atamasında Kürtçeye sadece 3 kontenjan ayırmasıyla ilgili birçok şehirde basın açıklaması yapacak.

HEZKURD’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, en az 200 ek atama talebinde bulunulması amacıyla Cumartesi günü saat 15.00’te çok sayıda şehirde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi. 

HEZKURD’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kürtçeye en az 200 ek öğretmen atama talebi ile ilgili Cumartesi günü saat 15.00’te birkaç yerde basın açıklaması yapacağız. İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Van, Iğdır, Urfa , Şırnak vs. yerlerde. Detaylar daha sonra açıklanacaktır.”

Öte yandan Diyarbakır Eğitim İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), MEB’in Kürtçe için sadece 3 kontenjan ayrılmasına yönelik tepki göstermişti.

DİERG, Kürtçe için en az 200 kontenjan ayrılması talebiyle sosyal medyada #Kurdceye200EkAtama ile "#Kurdceye200Atama" etiketleriyle kampanya başlattı.

Daha önceki devlet yetkililerine seslenen DİERG, 16 Temmuz Cumartesi gecesi saat 21.00’de 3 Kürtçe öğretmeni kontenjanına itirazı ve önerisinin muhalefete olacağını duyurdu. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv