Kürtçe öğretmenleri ataması için birçok ilden çağrı yapılacak

HABER MERKEZİ

Kürt Dil Hareketi (HEZKURD), Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin yeni öğretmen atamasında Kürtçeye sadece 3 kontenjan ayırmasıyla ilgili birçok şehirde basın açıklaması yapacak.

HEZKURD’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, en az 200 ek atama talebinde bulunulması amacıyla Cumartesi günü saat 15.00’te çok sayıda şehirde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.

HEZKURD’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kürtçeye en az 200 ek öğretmen atama talebi ile ilgili Cumartesi günü saat 15.00’te birkaç yerde basın açıklaması yapacağız. İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Van, Iğdır, Urfa , Şırnak vs. yerlerde. Detaylar daha sonra açıklanacaktır.”

Öte yandan Diyarbakır Eğitim İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), MEB’in Kürtçe için sadece 3 kontenjan ayrılmasına yönelik tepki göstermişti.

DİERG, Kürtçe için en az 200 kontenjan ayrılması talebiyle sosyal medyada #Kurdceye200EkAtama ile "#Kurdceye200Atama" etiketleriyle kampanya başlattı.

Daha önceki devlet yetkililerine seslenen DİERG, 16 Temmuz Cumartesi gecesi saat 21.00’de 3 Kürtçe öğretmeni kontenjanına itirazı ve önerisinin muhalefete olacağını duyurdu.