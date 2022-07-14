ABD ve İsrail İran’a karşı ortak deklarasyon imzaladı

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Jeo Biden, resmi temaslarda bulunduğu İsrail'de, Başbakan Yair Lapid ile bir araya geldi.

Batı Kudüs'te gerçekleşen buluşmada Biden ve Lapid, ABD ile İsrail arasında Kudüs Müşterek Stratejik Ortaklık Deklerasyonu'nu imzaladıktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Biden, şöyle konuşu:

"İsrail; bağımsız, demokratik ve Yahudi bir devlet olarak kalmalıdır. Bunu sağlamanın da en iyi yolu, her iki halkın yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli bir çözümdür."

İsrail ve Filistin'den sonra Ortadoğu turunun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan'a gideceğine değinen Biden, "Yarın İsrail'den doğrudan Cidde'ye, Suudi Arabistan'a uçan ilk Amerikan Başkanı olacağım. Bu, önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Yarın Suudi liderliği ile görüşmemde doğrudan bir mesaj taşıyor olacağım: Tüm bölgeye ve açıkçası tüm dünyaya barış ve daha istikrarlı olağanüstü fırsatlar getirecek bir mesaj" diye konuştu.

Biden, Suudi Arabistan ziyaretinde İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme sağlanması ihtimaline ilişkin bir soruyu ise "İyimserim şeklinde yanıtladı.

“İRAN’IN NÜKLEER GÜÇ OLMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

İran'ın nükleer faaliyetlerine de değinen Biden, "İran'ın nükleer güç olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Biden, şöyle devam etti:

"Diplomasinin, bu sonuca ulaşmanın en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum. Ve bölgede, teröre destek veren balistik füze programı ve Hizbullah gibi teröristlere, uzantılarına silah aktarılması gibi İran'dan gelen tehditlere karşı koymak için İsrail ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Lapid, burada yaptığı açıklamada Biden'a hitaben, İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı "diplomasinin işe yaramayacağını" söyledi.

"Dünyadaki tek Yahudi devletini yok etmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğimiz" diyen İsrail Başbakanı, "Kelimeler onları durduramayacak. Sayın Başkan, diplomasi onları durduramayacak. İran'ı durduracak tek şey, nükleer programlarını geliştirmeye devam ederlerse özgür dünyanın güç kullanacağını bilmektir. Onları durdurmanın tek yolu, masaya güvenilir bir askeri tehdit koymaktır" ifadelerini kullandı.

“İran rejiminin dünyayı aldatmaya devam ederse ağır bir bedel ödeyeceğini" belirten İsrail Başbakanı, "Ortadoğu'da artık bir alternatifimiz var. Büyüyor ve güç kazanıyoruz. Barışa inanan ılımlı ülkelerle ittifaklar oluşturuyoruz" dedi.