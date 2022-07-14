ENKS’den ABD ve Rusya'ya Rojava’ya olası operasyonla ilgili çağrı

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Türkiye’nin Rojava’ya yönelik askeri operasyon ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

ENKS Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'nin yeni alanları işgal etme tehditleriyle eş zamanlı olarak PYD de hemen her gün gösteriler düzenleyerek PKK'nin posterleri ve sloganları eşliğinde Kürt parti ve güçlerine ihanet suçlaması yapıyor” denildi.

ABD ve Rusya başta olmak üzere uluslararası topluma Rojava ve Suriye ile ilgili uluslararası karar ve anlaşmaları uygulamaya çağıran ENKS, Türkiye'nin bölgeye yönelik tehditlerini ve olası askeri müdahalesini önlemek için çalışmalarını isteyerek, böylesi bir durumun, Suriye krizini derinleştireceği belirtildi.

Açıklamasında PYD’yi eleştiren ENKS, “PYD yönetimi, vatandaşlara yönelik korkakça eylemlerini sürdürüyor. Başta ENKS olmak üzere, ideolojisine karşı olan herkesi hedef alıyor, ihanetle suçluyor. PYD'nin fiili olarak tüm yetkileri eline alarak hayatın en basit sorunlarına gerekli çözümleri bulamadığı artık bir sır değil” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada Özerk Yönetim'in politikaları ve hak ihlalleri, su, elektrik, yüksek akaryakıt fiyatları, vatandaşlara vergi uygulanmasının yanı sıra, çocuk kaçırma ve onları kamplara alma gibi eylemlerinde de bölgenin istikrarsızlığında büyük etkisi olduğu kaydedildi.