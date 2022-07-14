Güvenlik Konseyi: Xıdırcice şehitlerinin intikamı alındı

ERBİL (K24)

2 Aralık 2021 gecesi mensupları Qereçox Dağı eteklerindeki Xıdırcice köyüne saldırdı ve saldırı sonucunda üç kardeş ve 10 Peşmerge şehit oldu.

Başkan Mesud Barzani, saldırıdan sonra yaptığı açıklamada Xıdırce şehitlerinin intikamının alınması gerektiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi tarafından bugün yapılan görüntülü açıklamada Mahmur’un Xıdırcice köyünde 3 kardeş ve 10 Peşmerge’nin şehit edilmesinde parmağı olan DAİŞ mensuplarına 5 Temmuz'da operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada saldırganların cezalandırıldığı ve onlara lojistik sağlayan kişinin ise yakalandığı ifade edildi.

Elde edilen istihbarat bilgilerinin değerlendirilerek, teröristlerin saklandıkları yerin tespi edildiği belirtilen açıklamada, federal hükümetin kontrolündeki bölgede operasyon düzenlendiği bilgisine yer verildi.

Operasyonun Irak ve Uluslararası Koalisyon güçleriyle işbirliğiyle düzenlendiği belirtilen açıklamada saldırının planlayıcısı "Haçim Muhammed Reşid Rebi" (El İshaki) adlı DAİŞ yöneticisi ve örgüte ait timin mensubu 3 teröristin daha hedef alındığı ve hak ettikleri cezayı aldıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu DAİŞ mensuplarına lojistik sağlayan "q.i.h.r" adlı kişinin de yakalandığı ifade edildi.