Diyarbakır'da Covid-19 testlerinin yarısı pozitif

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da Covid-19 vakalarında artış yaşanırken, kentte yapılan testlerin yarısının pozitif çıktığı öğrenildi. Doktorlar bunun sebebinin toplumun salgının bitmiş gibi davranması olduğunu söylüyor.

K24’e konuşan Diyarbakır Tabip Odası Sekreteri Dr. Fırat Akengin, "Öncelikle şunu söyleyeyim, pandemi bitmedi. Özellikle şehir içi toplu araçlarında ve hastanelerde getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi veya kaldırılması bu artışın nedeni oldu. Örneğin artık maske kullanılmıyor, karantina uygulanmıyor ve coronavirüs ekiplerinin sayısı çok az” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’daki hastanelerde Covid-19 şüphesi olan vatandaşlar muayene noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

K24’e konuşan Diyarbakırlılar test yapmak için hastanelere gittiklerini söylüyor.

Bir vatandaş, "Burada 2 saattir sıra bekliyorum. Coronavirüs testi için geldim. Henüz sıra bana gelmedi” dedi."

Başka bir vatandaş ise, "Coronavirüs için geldim. Başım ve boğazım ağrıyor" dedi.

Doktorun olmamasından şikayetçi olan 60 yaşındaki kişi ise, "60 yaşındayım. Test olmak için bekliyorum. Henüz sıra gelmedi, doktor bile yok" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Tabip Odası'nın verilerine göre, kentte günde yaklaşık 800-1200 test yapılıyor ve bunların 400-600'ü yani %50'si pozitif çıkıyor.

27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında tüm Türkiye'de 57 bin 113 vaka tespit edilirken, 4-10 Temmuz tarihleri arasında bu sayı %100 artarak vaka sayısı 117 bin 95'e yükseldi.