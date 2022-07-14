ABD’den Türkiye’ye F-16 satışını kısıtlayan karar

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ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden’ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının “somut adımları” sağlanmadığı sürece Türkiye’ye F-16 satışını yasaklayan bir Pallone/Pappas değişikliğini 244’e 179 oyla kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi tarafından dün oylamada da, Türkiye'ye F-16 satışının belirli koşullara bağlanmasını öngören değişiklik talebi kabul edilmişti.

Değişiklik talebinde, “ABD Başkanı'nın Türkiye’ye F-16 satışının ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması” ve “F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması” şartları yer almıştı.

Öte yandan değişiklik talebine göre, ABD Başkanı Biden, satışın ABD’nin ulusal güvenliği açısından çok önemli olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyarsa ve ABD silahlarının başka bir NATO ülkesine karşı kullanılmayacağı konusunda özel önlemler alınırsa bu koşullar geçersiz olacak.

BIDEN F-16'LARIN TÜRKİYE'YE SATILMASINI DESTEKLEMİŞTİ

Türkiye’nin geçen ay Finlandiya ile İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamış ve “Hatırlayacağınız üzere aralık ayında Türkiye’ye F-16 satmamız gerektiğini söylemiştim. Ve bu jetleri modernize etmeliyiz. Bunun tersi çıkarımıza olmaz” demişti.

Biden’ın bu açıklamaları Ankara’da memnuniyetle karşılanırken Atina’da tepkiye yol açmış, Yunan lobisine bağlı ABD’li siyasetçiler de olası bir F-16 satışını engellemek için harekete geçmişti.