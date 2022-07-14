Ivana Trump hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, eski eşi Ivana Trump'ın 73 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Trump kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Onu sevenleri üzülerek bilgilendirmekteyim ki Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Ivana Trump, Donald Trump'ın ilk eşi ve Donald Fr, Ivanka ve Eric Trump'ın da anneleri. Çekoslovakya'da komünist rejimde büyüyen Ivana Trump, 1977 yılında Donald Trump ile evlenmişti. Çift 1992 yılında ayrıldı.