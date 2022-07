Neçirvan Barzani Fransa Ulusal Günü’nü kutladı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Ulusal Günü dolaysıyla Twitter hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

“Fransa halkına ve Cumhurbaşkanına en iyi dileklerimi sunuyorum” diyen Neçirvan Barzani, şunları kaydetti:

“Bugün, Fransa ile bağlarımızı ve ortaklığımızı daha da güçlendirme taahhüdümü yinelemek istiyorum. Fransa Ulusal Günü kutlu olsun.”

Başkent Erbil’de Fransa Ulusal Günü dolayısıyla düzenlenen kutlamaya Başkan Mesud Barzani de katıldı.

Kutlamada bir konuşma yapan Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, “Yaşasın Fransızlar ve Kürtlerin dostluğu” dedi.

My best wishes to the People of France and President Emanuel Macron on Fête Nationale Française. On this day, I would like to reiterate my commitment to further strengthening our ties and partnership with France. Bonne Fête Nationale!