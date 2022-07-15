Sadr Hareketi Cuma namazında sokaklara inecek

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi’nin ‘Milyonluk Cuma’ eylemini hazırlık komitesi tarafından yayınlanan bildiride, gösteriye katılanların önlemlere uyması istendi.

Protestodan önce her iki hutbenin dinlenmesi ve sağlık tedbirlerine uyulmasının istendiği açıklamada, katılımcılardan güvenlik güçleriyle koordinasyon içerisinde hareket etmeleri gerektiği kaydedildi.

Görüntülerin alınması için ekiplerin olduğunun belirtildiği açıklamada, Cuma namazının başında görüntü alınmaması istendi ve kalabalığın milyonluk olmadığını yansıtmayacak görüntülerin paylaşılmaması talep edildi.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakim Zamili, “Iraklı genç, yaşlı, kadın, erkek; milli ve mezhebi tüm gruplar, bir milyon kişinin buluşacağı namaza gönülden katılacak” dedi.

Öte yandan İngiliz yayın kuruluşu Middle East Eye’de yayımlanan raporda, Sadr Hareketi’nin çağrısının olumsuz sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarıda bulunuldu.

Söz konusu raporda, “Milyonluk Cuma’da parlamentonun yıkılmasına veya (Sadr Hareketi yanlılarının) güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmelerine yol açabilir” denildi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın talimatının ardından Irak Parlamentosu’nda 73 milletvekilinden oluşan Sadr Bloğu istifa etmişti.

İstifaların ardından ülkedeki siyasi dengeler yerinden oynarken, Sadr Hareketi’nin parlamentodan vazgeçmesiyle birlikte meydanlar üzerinden siyasete yön vermeye başlayacağına dair değerlendirmeler yapılıyor.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Koordinasyon Çerçevesi tarafından başbakan adayının belirlenmesi ve yeni hükümetin kurulmasına yönelik adım atılması bekleniyor. Başbakan adayı olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin adı öne çıkıyor.