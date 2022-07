Başbakan’dan Biden’a: Umarım Kürt halkının fedakarlığı unutulmaz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu temaslarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Biden’ın Ortadoğu temaslarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Başbakan, “Söz konusu ziyaretin ABD ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki istikrarı, güvenliği, ekonomik ilişkileri ve sosyal kalkınmayı güçlendireceğinden eminim” dedi.

Başbakan, “Umuyorum Başkan Biden’ın görüşmelerinde Kürt halkının terörle mücadelesi ve DAİŞ’i savaş alanında yenmede yaptığı fedakarlıklar unutulmaz. Yine umuyorum ki, kendi enerji kaynaklarımızdan yararlanma hakkımız başta olmak üzere Kürdistan’ın anayasal hakları tanınır, bu haklar hizipler arasındaki siyasi çekişmeler yüzünden baltalanmaz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani, “Başkan Biden’ın kişisel olarak 2003 sonrası federal modele ve Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın başarısına destek verdiğini yıllar boyunca yaptığımız tartışmalardan hatırlıyorum. Kongre üyesi olduğu günden beri Kürdistan’a olan bağlılığını ABD’deki en yüksek makamlarda dile getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Enerji konusundaki anlaşmazlıkların çözümünde Erbil ile Bağdat arasındaki diyalog sürecinin hızlandırılması gerektiğine işaret eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın istikrarı için anayasa maddelerinin uygulanmasının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Körfez ülkelerinin de anlaşmazlıkların çözümü için anayasal sürecin uygulanmasına destek vermesi gerektiğini dile getiren Başbakan Mesrur Barzani, ABD Başkanı’nın bu ilkeye kişisel olarak destek vermesi gerektiğini belirtti.

“Bağdat ile bölgeler arasında kaçınılmaz olarak anlaşmazlıklar çıkacaktır” diye işaret eden Başbakan, “Ancak bu anlaşmazlıklar ülkenin en müreffeh kesiminin altını oymak, anayasal haklarını tersine çevirmek ve gelişen petrol ile gaz endüstrimize saldırmak anlamına gelmemelidir. Bu, çözüm değildir” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ta ve bölgede istikrarın, güvenliğin ve refahın inşasında önemli rol oynadığını kaydeden Başbakan Mesrur Barzani, “Bu durum hepimize fayda sağlar. Ancak kaydettiğimiz ilerlemeler son zamanlarda tehdit altında. Bunu düzeltmemiz için birlikte çalışmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

I very much welcome @POTUS's visit to the Middle East.



I hope that in his discussions the sacrifices of the Kurdish people in fighting terrorism are not forgotten.



And I hope that the constitutional rights of Kurdistan in a federal Iraq are recognized and protected -mb. pic.twitter.com/9AsSkLCW5x