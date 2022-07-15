Rusya’dan 3 şart, Ukrayna’dan net mesaj

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna’nın “tarafsız” ve “nükleersiz” statüde olması gerektiğini belirtti.

Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizdi.

Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ve Luhansk’taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

Haberde Rudenko'nun şu açıklamasına yer verildi:

“Anlaşma, Ukrayna’nın tarafsız ve nükleersiz statüsünü geçerli kılmalu ve Kırım ile Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetlerinin statüleri dâhil mevcut toprak gerçekliklerini kabul etmeli.”

KULEBA UKRAYNA'NIN HEDEFİNİ AÇIKLADI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba herhangi bir barış anlaşmasının bir parçası olarak Rusya'ya toprak vermeyi reddetti ve Moskova ile Kiev arasında herhangi bir barış görüşmesinin yapılmadığını söyledi.

Kuleba, “Ukrayna'nın bu savaştaki amacı, topraklarımızı kurtarmak, toprak bütünlüğümüzü yeniden kurmak ve Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde tam egemenliği sağlamaktır” dedi.

Rudenko, Kuleba'nın bu açıklamasının ardından Rusya'nın şartlarını açıkladı. Bu nedenle açıklama Kuleba'ya yanıt olarak yorumlandı.

Ukrayna heyetinin başkanı David Arakhamia, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin Ağustos sonunda yeniden başlayabileceğini söylemişti.