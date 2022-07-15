Almanya’da anket: Krize rağmen Ukrayna’ya yüksek destek

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24Almanya’da yapılan bir anket çalışması, Alman halkının Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımını gözler önüne serd.

ZDF tarafından yapılan anket çalışmasında son dönemde doğalgaz ve enerji krizi içinde olan Almanya’da buna rağmen Ukrayna’ya desteğin yüzde 70 seviyelerinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan Rusya’ya daha sert bir askeri müdahaleye destek yüzde 44’ten yüzde 35’e düştü. Ankete katılanların yüzde 22’si ise Almanya’nın Ukrayna’ya destek vermemesini istedi. Bu grup, enerji fiyatlarının düşmesini istedi.

1167 katılımcının dahil olduğu anketin telefon üzerinden yapıldığı kaydedildi.