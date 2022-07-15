Politika

Almanya’da anket: Krize rağmen Ukrayna’ya yüksek destek

Almanya’da yapılan bir ankete göre, son dönemde yaşanan doğalgaz ve enerji krizine rağmen Ukrayna’ya destek yüzde 70 seviyelerinde.
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avrupa Almanya anket Ukrayna destek

HABER MERKEZİ

24Almanya’da yapılan bir anket çalışması, Alman halkının Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımını gözler önüne serd.

ZDF tarafından yapılan anket çalışmasında son dönemde doğalgaz ve enerji krizi içinde olan Almanya’da buna rağmen Ukrayna’ya desteğin yüzde 70 seviyelerinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan Rusya’ya daha sert bir askeri müdahaleye destek yüzde 44’ten yüzde 35’e düştü. Ankete katılanların yüzde 22’si ise Almanya’nın Ukrayna’ya destek vermemesini istedi. Bu grup, enerji fiyatlarının düşmesini istedi.

1167 katılımcının dahil olduğu anketin telefon üzerinden yapıldığı kaydedildi.

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