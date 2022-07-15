Sağlık

Covid-19 belirtileri güncellendi: Boğaz ağrısı ilk sırada

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarında görülen semptomlar güncellenirken, yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülmesi gerilerken, boğaz ağrısı ilk sıraya yükseldi.
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dünya Covid-19 belirtiler güncelleme boğaz ağrısı

HABER MERKEZİ

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Covid-19’a yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı.

17 bin 500 kişiden gelen verilerle hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer alırken, daha önce ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülme sıklığının azaldığı belirtildi.

İşte en sık görülen Covid-19 belirtileri:

1. Boğaz ağrısı

2. Baş ağrısı

3. Burun tıkanıklığı

4. Kuru öksürük

5. Burun akıntısı

6. Balgamlı öksürük

7. Ses kısılması

8. Hapşırma

9. Yorgunluk

10. Kas ağrısı

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