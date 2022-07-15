Covid-19 belirtileri güncellendi: Boğaz ağrısı ilk sırada

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İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Covid-19’a yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı.

17 bin 500 kişiden gelen verilerle hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer alırken, daha önce ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülme sıklığının azaldığı belirtildi.

İşte en sık görülen Covid-19 belirtileri:

1. Boğaz ağrısı

2. Baş ağrısı

3. Burun tıkanıklığı

4. Kuru öksürük

5. Burun akıntısı

6. Balgamlı öksürük

7. Ses kısılması

8. Hapşırma

9. Yorgunluk

10. Kas ağrısı