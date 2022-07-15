Celadet Ali Bedirxan vefatının 71’inci yıldönümünde anıldı

DİYARBAKIR (K24)

Kürt dilbilimci ve yazar Celadet Ali Bedirxan’ın ölümünün üzerinden 71 yıl geçti.

1893’te İstanbul’da dünyaya gelen Bedirxan, 15 Temmuz 1951’de Suriye’nin başkenti Şam’da hayatını kaybetti.

Kürt Dil Platformu, Celadet Ali Bedirxan’ın ölüm yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “O kara günde Kürdistan semaları çok hüzünlüydü” denilerek, Kürt milletinin Celadet Ali Bedirxan’ın eserlerini andığı ve bu eserlere sahip çıktığı kaydedildi.

Bedirxan’ın uzun soluklu ve yorulmak bilmeyen bir yaşam sürdüğü, halkının diline, kültürüne ve davasına sahip çıktığı belirten açıklamada, “Mir Celadet, tüm Kürt aydınları gibi Kürtlere derin eserler bıraktı. Mir Celadet’in cenazesine tüm Kürtler sahip çıktı. O, Kürtlerin hafızasında vatansever bir aydın olarak biliniyor” ifadelerine yer verildi.

1932’de yayımlanan Hawar Dergisi’nden de söz eden Kürt Dil Platformu, Bedirxan’ın “Hawar Bilginin Sesidir” yazısına da atıfta bulundu.

Söz konusu açıklamada, “Kürt Dil Platformu, Kürt dilinin gelişimi için mücadele eden Mir Celadet Bedirxan ve yol arkadaşlarının sabırla, bilinçli bir şekilde yürüttükleri çalışmaları temel almaktadır. Bu yüzden Kürt dili olmadan vatanseverlik olmaz. Kürt siyaseti, Kürt dili olmadan var olamaz. Kürt dili olmadan Kürt kimliği olmaz. Kürt dili olmadan Kürt olmak mümkün değildir. Çünkü Kürt dili bizim, yani milletimizin varlığıdır” denildi.

Kürt Dil Platformu, “Mir Celadet’in vefatının yıldönümü vesilesiyle tüm Kürt halkına başsağlığı dileğinde bulunuyoruz. Kürt dili için mücadele sürüyor” açıklamasında bulundu.

PARTÎYA AZADÎ’NDEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan Partîya Azadî de Celadet Ali Bedirxan’ın ölüm yıldönümünde açıklama yaptı.

Açıklamada, “Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından Kürt aşiretlerinin birliğini sağlamak için çok uğraştı, başarılı olamayınca 1922 yılında kardeşi Kamuran Bedirxan'la Almanya'ya gitti. 1925'te Kahire'ye, bir süre sonra da Suriye'ye yerleşti. Bedirxan, Haco Ağa ve önde gelen diğer Kürt aydınlarıyla birlikte Xoybûn'un kuruluşunda aktif rol oynadı. Vefatının 71 yılında Mir Celadat Ali Bedirxan’ı rahmet ve minnetle anar, Kürt halkının kültürü ve özgürlüğü için çaba harcayan herkese şükranlarımızı sunarız” denildi.