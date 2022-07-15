Macron: Dünya savaşı istemiyoruz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bastille Günü” dolayısıyla başkent Paris'te düzenlenen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada, enerji krizi ve Rusya’nın Ukrayna saldırılarına dair değerlendirmede bulundu.

Macron, hükümeti enerji tasarrufu için mümkünse gece ışıkların kapatılmasıyla başlayacak bir 'ayık kalma' planı hazırladığını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının sonunun kestirilemediği ve bu nedenle Fransız halkının fiyat artışlarına karşı kendilerini hazırlamaları gerektiğini kaydeden Macron, "Bu savaşın sürmesine karşı hazırlıklı olmamız gerektiğine inanıyorum. Yaz ayları, sonbaharın başlangıcı muhtemelen zor, çok zor olacak" dedi.

“Rus doğal gazı olmadan yolumuza devam etmek zorunda kalacağımız bir senaryoya hazırlanmamız gerek" diyen Macron, rüzgar enerjisine daha hızlı geçiş ve Avrupa genelinde enerji alanında işbirliği çağrısı yaptı.

“SAVUNMA BÜTÇESİ AZALMAYACAK”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Biz bu savaşa karışmadan onu durdurmak istiyoruz. Aynı zamanda Rusya'nın kazanmaması ve Ukrayna'nın topraklarını koruyabilmesi için her şeyi yapmak istiyoruz. Dünya savaşı istemiyoruz" dedi.

Diğer yandan Macron, orduya yatırım yapmaya devam edilmesi gerektiğini kaydederek, "Savunma bütçesi azalmayacak, aksine stoklarımızı artırmalıyız. Daha fazla ve daha hızlı mühimmat üretebilmeliyiz. Bu savaş sürecek ama Fransa, her daim Ukrayna'ya yardım edebilecek durumda olacak" şeklinde konuştu.