Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınındaki son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 728 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, herhangi bir ölüm kaydedilmedi.
Açıklamada, son 24 saatte 495 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Son verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 455’e, vaka sayısı 451 bin 620’ye yükseldi.
Şu ana kadar 435 bin 94 kişi ise sağlığına kavuştu.