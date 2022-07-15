Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 728 kişi coronavirüse yakalandı.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınındaki son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 728 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, herhangi bir ölüm kaydedilmedi.

Açıklamada, son 24 saatte 495 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 455’e, vaka sayısı 451 bin 620’ye yükseldi.

Şu ana kadar 435 bin 94 kişi ise sağlığına kavuştu.

 

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