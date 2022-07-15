BAE: İran'a karşı bir eksenin parçası olmayacağız

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Dr. Enver Karkaş bugün, Abu Dabi’nin, Tahran'la ilişkilerini yeniden kurmaya çalıştığı için Tahran'a bir büyükelçi gönderme sürecinde olduğunu belirterek, İran'la çatışmacı yaklaşımının Abu Dabi'nin desteklediği bir şey olmadığını söyledi.

Reuters haber ajansına göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın Paris ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karkaş, Tahran’ın bölgedeki eylemlerinin diplomatik çabalara yardımcı olmadığını söylese de, ülkesinin, İran'a karşı bir ‘eksenin’ parçası olmayacağını dile getirdi.

BAE’nin petrol piyasalarında daha fazla istikrar istediğini ve OPEC+ kararlarına uyacağını vurgulayan Karkaş, ABD Başkanı Joe Biden'in Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suudi Arabistan ile devletler arasında imzalanacak herhangi bir anlaşmayı destekleyeceğini bildirdi.