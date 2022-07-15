Spor

Manchester United Eriksen ile sözleşme imzaladı

Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i transfer etti.
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dünya Manchester United Christian Eriksen Ajax

HABER MERKEZİ  

Manchester United Kulübü, Brentford'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Christian Eriksen ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan 30 yaşındaki Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı.

Eriksen, 2020 Avrupa Şampiyonası maçında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi süreci yaşayan Eriksen, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.

Inter, o dönem kadrosunda bulunan Danimarkalı futbolcunun sözleşmesini feshederken, tecrübeli orta saha oyuncusu, bu yılın başında ise 6 aylığına Brentford ile anlaşmıştı.

Premier Lig kariyerinde şu ana kadar 237 maça çıkan Eriksen, 52 gol ve 71 asistlik performans sergiledi.

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